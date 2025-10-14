Waiblingen: Warum die Familienbildungsstätte ihre Geburtstagsfeier absagt

Den 55. Geburtstag wollte die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen groß feiern, denn der 50. fiel wegen Corona aus. Nun wird die Party erneut abgesagt. Woran liegt es diesmal?
55 Jahre Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) – das sollte in diesem Herbst eigentlich gebührend gefeiert werden. Nun aber hat die Einrichtung mitgeteilt, dass die Feier nicht stattfinden wird – aus finanziellen Gründen. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir dieses besondere Jubiläum nicht wie geplant mit der Öffentlichkeit feiern können. Auch weil wir unser 50-Jahr-Jubiläum aufgrund der Pandemie damals auch kurzfristig absagen mussten. Aber angesichts der aktuellen finanziellen Situation ist dieser Schritt notwendig“, kommentiert das die FBS-Leiterin Iris Fahle.