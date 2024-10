Waiblingen: Wann geht es endlich in der Markthalle los?

1 Waiblingen wartet auf die Eröffnung der Markthalle. Foto: Gottfried Stoppel

Der am Waiblinger Marktplatz geplante kulinarische Treffpunkt ist noch immer nicht in Betrieb. Eine Mieterin zieht definitiv nicht ein, ein weiterer Standbetreiber schwankt offenbar.











Link kopiert



Die Eröffnung zur langen Einkaufsnacht „Waiblingen leuchtet“ hat nicht geklappt – weder im Oktober 2023, wie ursprünglich geplant, noch am 4. Oktober 2024. Wer dieser Tage an der künftigen Markthalle Waiblingen direkt am Marktplatz vorbeigeht und durch die neu eingebauten Fenster im Erdgeschoss schaut, sieht nicht viel mehr als weiße Wände. Immerhin flattert an der Fassade des Fachwerkhauses, in das die Markthalle einmal einziehen soll, ein großes Banner mit der Aufschrift „Markthalle“ – in Grün, der Farbe der Hoffnung.