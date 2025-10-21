1 Die Radlerin wurde bei dem Sturz schwer verletzt (Symbolfoto). Foto: Imago/photothek.de

Schwerer Fahrradunfall in Waiblingen: Eine 67-Jährige streift beim Radfahren eine Mülltonne und kommt zu Fall. Die Frau wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.











Ein tragischer Sturz mit schweren Folgen hat sich am Montagmorgen in Waiblingen-Hohenacker (Rems-Murr-Kreis) ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 67-jährige Radfahrerin gegen 9.30 Uhr auf dem Gehweg in der Karl-Ziegler-Straße unterwegs, als sie mit einer dort abgestellten Mülltonne kollidierte. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte schwer.