Waiblingen: Traum von der Wasserstoff-Kehrmaschine ist geplatzt

Eine mit Wasserstoff betriebene, eine Million Euro teure Kehrmaschine sollte Waiblingens Straßen sauber halten. Warum setzt die Stadt nun doch auf ein Dieselmodell?
Bis zu 35 Tonnen CO2 sollte eine neue Kehrmaschine auf Wasserstoffbasis in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) der Umwelt pro Jahr ersparen – und zudem leiser sein als vergleichbare Maschinen mit Dieselmotor. Diese Vorteile und eine in Aussicht gestellte stattliche Fördersumme in Höhe von 720.000 Euro haben eine Mehrheit im Gemeinderat Waiblingen vor fünf Jahren dazu bewogen, sich für die Anschaffung einer Kehrmaschine mit Brennstoffzellentechnik zu entscheiden.