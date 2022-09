1 Der 50-Jährige bekam wegen des Koffers Besuch von de Polizei. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Aus Waiblingen meldet die Polizei einen skurrilen Drogenfund. Die Reinigungskraft eines Mehrfamilienhauses in der Langen Straße war am Freitag damit beauftragt worden, ein Kellerabteil zu entrümpeln. Unter den Gegenständen, die dabei auftauchten, war unter anderem ein Koffer, der allerdings keinem der Bewohner zugeordnet werden konnte. Dieser wurde aussortiert und andernorts zwischengelagert, um entsorgt zu werden.

Am Sonntag meldete sich schließlich ein 50 Jahre alter Mieter des Mehrfamilienhauses bei der Reinigungskraft und gab an, dass es sich um seinen Koffer handle und er ihn dringend benötige. Als die Reinigungskraft am Montag im Zwischenlager nachsah, konnte sie den Koffer tatsächlich noch auffinden. Hierbei bemerkte sie jedoch, dass sich in dem Gepäckstück mehrere Päckchen befanden, die sie für Betäubungsmittel hielt. Sie zog also die Polizei hinzu.

Ein halbes Kilogramm Haschisch war im Koffer versteckt

Diese bestätigte den Verdacht: Im Koffer befanden sich sechs Haschischplatten mit einem Gewicht von mehr als einem halben Kilogramm. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen wurde noch eine kleinere Menge Haschisch aufgefunden. Da der Mann angab, die Drogen lediglich für einen 58 Jahre alten Bekannten zwischengelagert zu haben, wurde auch dessen Wohnung in der Jägerstraße in Stuttgart durchsucht. Hierbei wurde ebenfalls eine kleine Menge Haschisch gefunden und beschlagnahmt. Der 50-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Der 58-Jährige konnte bislang noch nicht zum Vorfall gehört werden. Beide Tatverdächtigen müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Die Ermittlungen dauern an.