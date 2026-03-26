Trotz Sparkurs schreibt die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen seit längerem rote Zahlen. Nun stehen gravierende Änderungen ins Haus. Was bedeutet das für Kursteilnehmende?

Dass die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in größeren finanziellen Schwierigkeiten steckt, war spätestens im vergangenen Jahr klar: Die für den 18. Oktober 2025 angekündigte Feier zum 55-jährigen Bestehen wurde damals abgesagt. „Angesichts der aktuellen finanziellen Situation ist dieser Schritt notwendig“, kommentierte die FBS-Leiterin Iris Fahle, die ihr Amt im April 2025 angetreten hatte, diese Entscheidung.

Iris Fahles Neueinstieg hatte gleich mit einer Konsolidierungsmaßnahme begonnen: Stellenanteile für die Fachbereiche wurden gekürzt. Für die Leitung und Geschäftsführung der Familienbildungsstätte war fortan nur noch eine 75-Prozent-Stelle vorgesehen, die restlichen 25 Prozent sollten für die Betreuung und Organisation von Kursen zu Themen wie Lebensgestaltung, Recht und Finanzen, Ernährung, Kreativität und Eltern-Kind-Exkursionen verwendet werden.

„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist davon auszugehen, dass die Zuschussgeber künftig nicht mehr im bisherigen Umfang fördern können“, hieß im vergangenen Herbst vonseiten der FBS. Die Bildungseinrichtung ist auf Zuschüsse der Stadt Waiblingen, des Landes und des Landkreises sowie auf kirchliche Mittel angewiesen. Die geringeren Fördermittel, so teilte die Familienbildungsstätte damals mit, hätten „direkte Auswirkungen auf die Arbeit. Um finanziell verantwortungsvoll zu handeln, müssen Einsparmaßnahmen vorgenommen werden.“

Die Ferienbetreuung der FBS Waiblingen ist ein seit Jahren etabliertes Angebot (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

Der Gemeinderat Waiblingen hatte im vergangenen Jahr eine dreijährige Übergangsfinanzierung beschlossen, die der Familienbildungsstätte etwas Luft verschaffen sollte, um sich neu aufzustellen. Parallel dazu ging der Auftrag an die Stadtverwaltung, zusammen mit der Volkshochschule Unteres Remstal – diese sitzt in einem Gebäude direkt neben der Familienbildungsstätte Waiblingen am Alten Postplatz – zu überlegen, wie die Zukunft der Familienbildungsstätte Waiblingen aussehen könnte.

Strukturelle Neuaufstellung ist nötig

Deren Träger ist ein 1970 unter dem Namen „Mütterschule Waiblingen – Haus der Familie“ gegründeter Verein. Der Vereinsvorstand hat laut einer Mitteilung der Stadt Waiblingen „signalisiert, dass eine strukturelle Neuaufstellung notwendig ist“. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass eine eigenständige Fortführung des Vereins unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen langfristig nicht mehr tragfähig wäre.

Die Pläne sehen nun vor, dass die Familienbildungsstätte zu einer gemeinnützigen Gesellschaft unter dem Dach der Volkshochschule Unteres Remstal umgewandelt wird. So könnten die meisten der bestehenden Angebote erhalten bleiben und gleichzeitig Synergieeffekte in der Verwaltung, Organisation und Programmplanung genutzt werden, argumentiert die Stadt Waiblingen.

„Familienbildungsarbeit in Waiblingen langfristig sichern“

„Unser gemeinsames Ziel ist es, die Familienbildungsarbeit in Waiblingen langfristig zu sichern und gleichzeitig organisatorisch so aufzustellen, dass sie wirtschaftlich stabil arbeiten kann“, sagt dazu Peter Schäfer, der Erste Bürgermeister und Vorstand der Volkshochschule Unteres Remstal. Deren Leiterin Stefanie Köhler betont, durch eine engere organisatorische Zusammenarbeit ließen sich die Angebote besser aufeinander abstimmen, Doppelstrukturen vermeiden und neue Impulse für die Bildungsarbeit setzen. „Uns ist dabei besonders wichtig, dass die Familienbildung ihr eigenes Profil und ihre fachliche Stärke behält.“

„Die Familienbildungsstätte steht – wie viele vergleichbare Einrichtungen – vor großen strukturellen Herausforderungen“, sagt Veronika Bohnet, die Vorsitzende der Familienbildungsstätte Waiblingen: „Gemeinsam mit der Volkshochschule und der Stadt Waiblingen haben wir nun die Möglichkeit, die Familienbildungsarbeit in eine stabile Struktur zu überführen und gleichzeitig unser Profil zu erhalten.“ Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen im Nachbarlandkreis war beispielsweise im Dezember 2023 komplett geschlossen worden.

Kursbetrieb geht vorerst normal weiter

Für Teilnehmende, Kursleitende und Kooperationspartner der FBS Waiblingen ändere sich vorerst nichts, heißt es vonseiten der Stadt Waiblingen: „Der laufende Kursbetrieb der Familienbildungsstätte und der Volkshochschule wird während des gesamten Prozesses unverändert fortgeführt.“ Auch für die Beschäftigten der Familienbildungsstätte soll im Zuge der strukturellen Neuaufstellung „eine verlässliche Perspektive entwickelt werden“. Ob sämtliche Arbeitsplätze erhalten bleiben und was die Umstrukturierung für die FBS-Geschäftsführerin Iris Fahle bedeutet, wird im offiziellen Statement nicht näher erläutert.

Was viele berufstätige Eltern brennend interessieren dürfte, ist die Frage, was mit dem Sommerferienprogramm geschieht, das die Familienbildungsstätte seit vielen Jahren anbietet. Die Sommerferienbetreuung werde auf jeden Fall auch in diesem Sommer angeboten, sagt Stefanie Köhler.