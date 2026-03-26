Trotz Sparkurs schreibt die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen seit längerem rote Zahlen. Nun stehen gravierende Änderungen ins Haus. Was bedeutet das für Kursteilnehmende?
Dass die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in größeren finanziellen Schwierigkeiten steckt, war spätestens im vergangenen Jahr klar: Die für den 18. Oktober 2025 angekündigte Feier zum 55-jährigen Bestehen wurde damals abgesagt. „Angesichts der aktuellen finanziellen Situation ist dieser Schritt notwendig“, kommentierte die FBS-Leiterin Iris Fahle, die ihr Amt im April 2025 angetreten hatte, diese Entscheidung.