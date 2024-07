Waiblingen: Rollerfahrer prallt gegen Windschutzscheibe – schwer verletzt

6 Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Rollerfahrer kommt von einem Parkplatz in Waiblingen und nimmt einem Auto die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge krachen ineinander, der Rollerfahrer prallt gegen die Windschutzscheibe.











Ein 58-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit einem Auto zusammengekracht und dabei schwer verletzt worden. Der Rollerfahrer kam gegen 11.25 Uhr laut einem Sprecher der Polizei von einem Parkplatz auf Höhe der Rundsporthalle und wollte die Waiblinger Straße überqueren. Zur gleichen Zeit sei ein Mercedes auf der Waiblinger Straße in Richtung Beinstein gefahren, diesem habe der Roller die Vorfahrt genommen. Der Mercedes erfasste den Rollerfahrer, der gegen die Windschutzscheibe des Autos prallte, wie die Polizei mitteilte.