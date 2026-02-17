Pragmatische Interimslösung entlang der Rems: Der Abschnitt zwischen Waiblingen-Hohenacker und Remseck soll demnächst wieder für Fußgänger und Radverkehr geöffnet werden.
Darauf hatten viele Radfahrende wie auch manche Fußgänger gar nicht mehr zu hoffen gewagt – jedenfalls nicht so schnell. Aber nun steht fest: Die Vollsperrung des Remstalradwegs wird demnächst aufgehoben. Der Abschnitt zwischen Waiblingen-Hohenacker und Remseck soll ab dem Frühjahr wieder für Fußgänger und Radverkehr geöffnet werden.