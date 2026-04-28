Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts redet sehr leise, oft hält er sich zudem noch die Hand vor den Mund. Er wirkt ehrlich erschrocken über die Folgen eines Vorfalls vom 17. November vergangenen Jahres in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), der nicht nur ihn und einen anderen Mann, sondern derzeit auch die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft hat den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Laut Anklage kam es im November vergangenen Jahres zwischen dem Angeklagten und einem 35 Jahre alten Mann zu einem Streit, bei dem Eifersucht auf die Ex-Freundin des Angeklagten eine Rolle gespielt haben soll. Der 26-Jährige soll sich in der Wohnung der Frau in der Ludwigsburger Straße mit dieser getroffen und sich dann über Krach im Hausflur geärgert haben. Dort sei er auf einen 35-jährigen Mann getroffen, der ein Verhältnis mit der Ex-Freundin des Angeklagten haben soll. Es sei zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern gekommen, die zur Austragung des Zwistes vor das Haus gegangen seien.

Messerattacke in Waiblingen: Opfer schwebte in Lebensgefahr

Im Verlauf der Auseinandersetzung hat der Angeklagte seinen Kontrahenten laut der Anklage vor die Brust gestoßen, woraufhin der 35-Jährige dem Angeklagten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben soll. Im Zuge der folgenden Rangelei habe der Angeklagte ein Messer gezogen und dem 35-Jährigen drei Stiche zwischen zwei und fünf Zentimetern Tiefe in Kopf, Rücken und Rippenbogen zugefügt.

Durch einen der Stiche sei die Lunge des Opfers verletzt worden. Der Mann habe zweieinhalb Liter Blut verloren und sei in Lebensgefahr geschwebt, hieß es in der Anklage weiter. Nur durch einen Notfalleinsatz und zwei Operationen habe dessen Leben gerettet werden können. Der Angeklagte sei vom Tatort geflohen und habe tödliche Verletzungen des 35-Jährigen in Kauf genommen.

Der 26-Jährige muss sich vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Über seine Rechtsanwältin Svenja Kiefer stellte der Angeklagte den Verlauf der Ereignisse etwas anders dar. Er habe den lauten Mann vor der Tür zuvor noch nie gesehen, ihn aber auch wegen seines Biergeruchs als aggressiv erachtet. Daher seien beide vor das Haus gegangen. Er habe die Sprache des Mannes nicht richtig verstanden, dieser sei aber immer lauter geworden und immer näher gekommen. Er habe ihn dann an der Schulter weggedrückt und daraufhin einen Schlag erhalten.

„Ich wollte niemanden töten“ – Angeklagter verteidigt sich

Der Mann habe ihn in der Folge in den Schwitzkasten genommen. Dann erst habe er zum Messer gegriffen und zugestochen, um sich zu befreien. „Ich habe aber nicht gezielt gestochen und wollte niemanden töten“, erklärte Anwältin Kiefer für ihren Mandanten. Beim Weglaufen habe er seinen Kontrahenten noch stehen und im Gespräch mit einem anderen Mann gesehen, er habe nicht schwer verletzt gewirkt. Er sei erschüttert gewesen, als er erfahren habe, wie schwer die Folgen waren.

Nochmals leicht andere Angaben machte das 35-jährige Opfer im Zeugenstand. Er erklärte, die Frau sei eine Kollegin von ihm, sie arbeiteten zusammen. Zum Streit sei es gekommen, weil beide sich auch mittels des Google Translaters nicht verständigen konnten. Er habe im Laufe des Streits, bei dem er den Angeklagten im Schwitzkasten hatte, einen starken Schmerz verspürt, ein Messer habe er nicht gesehen. Erst auf dem Weg zurück ins Haus habe er bemerkt, dass er stark blute. Im Vorfeld habe er drei Bier und die Hälfte einer an Supermarktkassen erhältlichen Miniaturfläschen Jägermeister getrunken. Er habe aufgrund der Stichverletzungen fünf Tage im Krankenhaus bleiben müssen, heute habe er keine Einschränkungen mehr durch die Verletzungen.

Für den Prozess sind drei weitere Verhandlungstage vom 5. Mai an geplant, das Urteil soll am 13. Mai verkündet werden.