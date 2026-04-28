Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 26-Jähriger für einen Messereinsatz während eines Streits in Waiblingen verantworten. Die Anklage wirft ihm versuchten Totschlag vor.
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts redet sehr leise, oft hält er sich zudem noch die Hand vor den Mund. Er wirkt ehrlich erschrocken über die Folgen eines Vorfalls vom 17. November vergangenen Jahres in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis), der nicht nur ihn und einen anderen Mann, sondern derzeit auch die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft hat den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.