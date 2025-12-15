Die Kreisbehörde hofft, mit Markierungen auf dem Asphalt den Kunden mehr Orientierung zu vermitteln, damit sie nicht völlig verwirrt in Sackgassen oder vor Bauzäunen landen.
Großbaustellen machen derzeit den Menschen in der Region das Leben richtig schwer. Den meisten Ärger verursacht dabei natürlich Stuttgart 21 mit seinen langen Umwegen etwa von der S-Bahn zu den Ferngleisen des Hauptbahnhofs oder auch durch den aktuellen Schienersatzverkehr zwischen Waiblingen und der Landeshauptstadt. Die elendigen Geduldsproben im Stau vor dem Kappelbergtunnel rauben vielen den letzten Nerv.