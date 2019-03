1 Die Polizei hat nach dem Vorfall an der Schule die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: ZB

Nach einer angeblichen Amok-Drohung durch einen Ex-Schüler ist es am Donnerstagmorgen zu einem Polizeieinsatz an der Friedensschule in Waiblingen gekommen. Die Polizei gibt Entwarnung – dennoch weckt der Einsatz schlechte Erinnerungen.

Waiblingen - Schrecksekunden in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis): Nach einem Hinweis auf eine verdächtige Äußerung ist die Polizei am Donnerstagmorgen zur Friedensschule im Ortsteil Neustadt ausgerückt. Ein Schüler hatte gemeldet, ein ehemaliger Mitschüler habe in einem Chatroom Drohungen von sich gegeben. „Ob das zutrifft, wissen wir allerdings noch nicht. Das Chatprotokoll muss erst ausgewertet werden“, so ein Polizeisprecher am Vormittag.

Sowohl der Hinweisgeber als auch der Ex-Schüler, der angeblich einen Amoklauf angekündigt haben soll, wurden am Vormittag auf dem Polizeirevier befragt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an. Eine konkrete Gefahr für Schüler hat laut der Polizei zu keinen Zeitpunkt bestanden.

Der Einsatz weckt in Waiblingen-Neustadt Erinnerungen an eine Geiselnahme

Wie die Polizei mitteilt, leiteten die Beamten sofort nach Eingang des Hinweises gegen 8.54 Uhr Ermittlungen ein. Der Schulbetrieb sei dabei nur geringfügig beeinträchtigt worden. „Wir sind vorsichtig vorgegangen, weshalb man nur wenig Polizeipräsenz bemerkt hat“, so der Sprecher. Zur Schule selbst sei nur ein Streifenwagen ausgerückt. Für die Schüler wurde die Pause verschoben, sie wurden aufgefordert, in den Klassenräumen zu bleiben.

Der Polizeieinsatz ruft im Rems-Murr-Kreis schlechte Erinnerungen hervor: An der Friedensschule hatte es im Jahr 2002 eine Geiselnahme gegeben. Damals hatte ein 16 Jahre alter Ex-Schüler mit einer Luftpistole zunächst vier Kinder in seine Gewalt gebracht und eine Million Euro gefordert. Die Geiselnahme konnte unblutig beendet werden, nachdem der Jugendliche zunächst zwei, schließlich dann alle Geiseln freigelassen hatte. Und erst am 11. März hatte man im nur fünf Kilometer entfernten Winnenden (ebenfalls Rems-Murr-Kreis) der 15 Menschen gedacht, die vor zehn Jahren in der Albertville-Realschule von einem Amokläufer ermordet worden waren.

