1 Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein Feuer bricht am Sonntagmittag auf dem Balkon einer Dachwohnung in Waiblingen-Neustadt aus. Zur Brandzeit ist niemand in der Wohnung.

Waiblingen - Am Sonntag gegen 13.35 Uhr ist die Feuerwehr wegen eines Brandes im Bühlweg in Waiblingen-Neustadt (Rems-Murr-Kreis) alarmiert worden. Ein Nachbar hatte ihn entdeckt. Alle Bewohner des Sechsfamilienhauses konnten das Haus unverletzt verlassen. In der vom Feuer betroffenen Dachwohnung war zur Brandzeit niemand anwesend. Die Feuerwehr stellte fest, dass es dort auf dem Balkon brannte. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der Brandschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15 000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt.