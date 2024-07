Waiblingen: Mitarbeiter auf Bau gehen mit Eisenstangen aufeinander los

1 Die Polizei war im Zuge einer Schlägerei im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Ein Streit unter Firmenmitarbeitern auf der Baustelle am Landratsamt in Waiblingen eskaliert. Am Ende kommen fünf Kollegen ins Krankenhaus.











Bei einem Streit auf der Baustelle am Landratsamt in Waiblingen sind fünf Menschen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, gingen sechs Mitarbeiter eines auf der Baustelle am Alten Postplatz tätigen Betriebs aufeinander los, teilweise mit Eisenstangen. Die Auseinandersetzung begann im Bereich eines Bürocontainers und verlagerte sich in Richtung Alter Postplatz auf die Fahrbahn, hieß es weiter von Seiten der Polizei.