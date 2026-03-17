Das diesjährige Jugendfestival „We are the future“ bietet Open-Air-Livekonzerte an der Skatebowl Waiblingen. Auf der Bühne stehen vielversprechende Nachwuchsacts aus ganz Deutschland.
Mit dem Song „Unendlichkeit“ ist Yasin Sert alias Milleniumkid vor drei Jahren der große Durchbruch gelungen. Mittlerweile hat der 26-Jährige, dessen Künstlername auf sein Geburtsdatum, das er mit dem 1. Januar 2000 angibt, anspielt, mehrere Goldene Schallplatten und zig Millionen Streams ergattert. Im Juli tritt der Singer-Songwriter und Produzent aus Gießen beim „We are the future“-Festival in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf.