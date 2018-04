Waiblingen Mann treibt kopfüber in der Rems

Von red 04. April 2018 - 22:22 Uhr

Die Polizei hat einen 76-Jährigen aus der Rems in Waiblingen gezogen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 76-jähriger Mann treibt in Waiblingen regungslos in der Rems und wird von Passanten entdeckt. Wie er in den Fluss kam und die genauen Umstände sind noch unklar.

Waiblingen - Aufmerksame Bürger haben am Mittwochabend in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einen regungslos in der Rems treibenden Mann entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckten die Passanten gegen 17.53 Uhr zwischen dem Bürgerzentrum und der Schwaneninsel einen Mann, der kopfüber und leblos in der Rems trieb. Die alarmierten Polizisten zogen den 76-jährigen Mann aus dem Wasser. Rettungskräfte konnten ihn reanimieren und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die genauen Umstände sind momentan noch unklar. Ob der aufgefundene Rollstuhl dem Mann gehört, ist ebenfalls noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.