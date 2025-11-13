Bei der Live-Nacht verwandelt sich Waiblingen an diesem Samstag in eine große Partymeile. Sechs Locations sind mit dabei. Ab 1 Uhr legt DJ Etienne Hardy in der Gerberei auf.
Wer gerne mit vergleichsweise wenig Aufwand möglichst viel rockige Konzertatmosphäre schnuppen möchte, ist derzeit im Rems-Murr-Kreis an der richtigen Stelle. Nach Backnang am vergangenen Wochenende steigt nun in der Kreishauptstadt am Samstag, 15. November, die mittlerweile 15. Waiblinger (Rems-Murr-Kreis) Live-Nacht – auf den Bühnen zu erleben sind Musiker wie Robin Henderson, John Noville und Karaboom.