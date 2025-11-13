Bei der Live-Nacht verwandelt sich Waiblingen an diesem Samstag in eine große Partymeile. Sechs Locations sind mit dabei. Ab 1 Uhr legt DJ Etienne Hardy in der Gerberei auf.

Wer gerne mit vergleichsweise wenig Aufwand möglichst viel rockige Konzertatmosphäre schnuppen möchte, ist derzeit im Rems-Murr-Kreis an der richtigen Stelle. Nach Backnang am vergangenen Wochenende steigt nun in der Kreishauptstadt am Samstag, 15. November, die mittlerweile 15. Waiblinger (Rems-Murr-Kreis) Live-Nacht – auf den Bühnen zu erleben sind Musiker wie Robin Henderson, John Noville und Karaboom.

Rappelvolle Lokale, großartige Musiker und beste Stimmung – die Live-Nächte in Waiblingen sind längst Kult und verwandeln die Stauferstadt regelmäßig in eine große Partymeile. Sechs Locations sind an diesem Samstag bis tief in die Nacht mit dabei – Motto des Events: „Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik“.

Aftershow-Party am Ufer des Mühlkanals

Die Fans der Eventreihe dürfen sich nun bei der 15. Live-Nacht Waiblingen auf hochkarätige Acts und damit wieder jede Menge Party-Spaß freuen – und das bis in die frühen Morgenstunden. Nachdem die Bands und Solo-Künstler gegen 1 Uhr morgens ihr Programm beendet haben, steigt noch eine Aftershow-Party mit DJ Etienne Hardy in der Gerberei am Bädertörle, direkt am Ufer des Mühlkanals.

Die sechs attraktiven Lokale (eines mehr als im vergangenen Jahr), die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Bei der Live-Nacht wird ein großes Musikspektakel geboten, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Sänger und Gitarrist William will den Gewölbekeller zum Kochen bringen. Foto: Veranstalter

Die Konzerte in den einzelnen Spielstätten beginnen um 21 Uhr, die Lokale haben jedoch schon vorher geöffnet und man kann sich dort nach Herzenslust stärken, um danach viel zu erleben. Denn dann heißt es: dabei sein, Freunde treffen, mitsingen und abtanzen.

Im Bobby’s Irish Pub sorgt die Band Live Rocking Five für groovige Stimmung mit Hits der 70er bis 90er Jahre – von Eric Clapton und den Rolling Stones bis zu Bryan Adams und Maffay.

In der Brasserie Sonne gibt es gleich doppelt Musikgenuss: Im Gewölbekeller begeistert William mit einem vielseitigen Cover-Programm „von der Wiesn bis zur Live-Nacht“, wie es in der Ankündigung heißt. Zu hören sind Songs von Eros Ramazotti, Barry White oder Robbie Williams.

Im Restaurant selbst, also im Erdgeschoss der Brasserie Sonne, sorgt Robin Henderson, ehemaliger Frontmann der bekannten Coverband „Hofbräu Regiment“, die auch schon proppenvolle Zelte auf dem Wasen zum Kochen gebracht hat, mit Rock, Pop, Schlager und aktuellen Partyhits für ausgelassene Stimmung.

Groovige Stimmung mit Live Rocking Five im Bobby’s Irish Pub. Foto: Veranstalter

Im Fidels Fritz, der Bar im Kulturhaus Schwanen, begeistert Lokalmatador John Noville, bekannt aus der Fernsehshow „The Voice of Germany“, mit Gitarre, Soul, Reggae und Latin-Rhythmen. Seine warme Stimme und lockere Art machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Mit dabei ist auch die Waiblinger Markthalle, denn bei Marisas Delikatessen im Gebäude direkt am Marktplatz nimmt Maurice das Publikum mit auf eine Reise durch die Popgeschichte und bringt die Gäste zum Tanzen und Mitsingen.

Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro

Im Wirtshaus am Alten Postplatz heizen die Musiker von Karaboom ein: kraftvoller Rock, bekannte Klassiker und eigene Songs – energiegeladen, mitreißend und laut.

Karten für die Live-Nacht Waiblingen am Samstag, 15. November, gibt’s im Vorverkauf zu 12 Euro als E-Ticket auf der Homepage www.live-nacht.de. Außerdem gibt’s Hard-Tickets über die beteiligten Lokale und die Tourist-Information i-Punkt, Scheuerngasse 4, in Waiblingen, Telefon 0 71 51 / 50 01 83 21. Tickets sind zudem für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich, soweit noch verfügbar.