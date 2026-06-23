Unfall in Waiblingen: Gesundheitliches Problem: 83-Jähriger kracht mit Mercedes in Tankstelle
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Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit mindestens 50.000 Euro (Symbolfoto). Foto: Patrick Pleul/dpa

Ein Schwerverletzter und mindestens 50.000 Euro Schaden: Ein 83-Jähriger verlor am Dienstag wegen eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über seinen Mercedes.

Aufregung in Waiblingen. Am Dienstagvormittag hat ein 83 Jahre alter Mann die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und ist auf dem Gelände einer Tankstelle an der Alten Bundesstraße gegen einen Gebäudepfeiler geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, der Sachschaden an dem Gebäude, am Fahrzeug des Unfallverursachers sowie an zwei weiteren Autos beläuft sich laut der Polizei auf mindestens 50.000 Euro.

 

Wie die Polizei mitteilt, dürfte ein gesundheitliches Problem des Mannes zu dem Unfall geführt haben. In der Folge habe der 83-Jährige auf dem Areal der Tankstelle sein Fahrzeug stark beschleunigt. Danach habe er mit seinem Auto einen BMW gestreift und sei schließlich mit dem Mercedes gegen den Dachpfeiler des Tankstellengebäudes geprallt.

Der Mercedes-Fahrer habe schwere Verletzungen erlitten, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch umherfliegende Teile sei auf dem Gelände ein weiteres Auto beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden werde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

 