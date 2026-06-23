1 Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit mindestens 50.000 Euro (Symbolfoto). Foto: Patrick Pleul/dpa

Ein Schwerverletzter und mindestens 50.000 Euro Schaden: Ein 83-Jähriger verlor am Dienstag wegen eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über seinen Mercedes.











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Aufregung in Waiblingen. Am Dienstagvormittag hat ein 83 Jahre alter Mann die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und ist auf dem Gelände einer Tankstelle an der Alten Bundesstraße gegen einen Gebäudepfeiler geprallt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, der Sachschaden an dem Gebäude, am Fahrzeug des Unfallverursachers sowie an zwei weiteren Autos beläuft sich laut der Polizei auf mindestens 50.000 Euro.