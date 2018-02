Waiblingen Frau stirbt nach Verkehrsunfall

Von red 11. Februar 2018 - 20:38 Uhr

Kurz vor der Ausfahrt Waiblingen-Nord ereignete sich ein Unfall, wie die Polizei mitteilt. (Symbolfoto). Foto: dpa

Eine 62-jährige Autofahrerin hat schwere gesundheitliche Probleme erlitten und verursachte deswegen einen Unfall. Die Frau starb später in einer Klinik.

Waiblingen - Am Sonntag gegen 14.40 Uhr befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die B 14 von Winnenden in Richtung Stuttgart. Unmittelbar vor der Ausfahrt Waiblingen-Nord bekam die Frau offenbar schwere gesundheitliche Probleme und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto stieß gegen die Mittelleitplanke und gegen eine Kurvenwarntafel an der Ausfahrt. Sie überfuhr den Wiesenstreifen der Ausfahrt und durchbrach die Schutzplanke. Kurz darauf kam ihr Auto zum Stillstand.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am späten Nachmittag verstarb. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 8000 Euro. An der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Waiblingen im Einsatz.