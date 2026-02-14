Der Faschingsumzug in Waiblingen trotzte Regen und Kälte. Tausende Narren zogen mit bester Laune durch die Gassen und Straßen. Eine bunte Bildergalerie zeigt diese ausgelassene Freude.
Sophia Alekidou leuchtet mit ihrem Kostüm das Regengrau einfach weg. Als schillerndes Axolotl verkleidet hüpft sie durch die Straßen und Pfützen von Waiblingen. Die 30-Jährige aus Kleinbottwar gehört zur „Axolotl-Bande“. Jedes Wochenende ist die Gruppe auf Faschingstour – mit wummernder Beatbox und Bollerwagen. „Hier in Waiblingen ist die Stimmung immer freundlich und sozial“, sagt sie.