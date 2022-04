1 Die Feuerwehr konnte das brennende Auto löschen. Foto: StZN/Phillip Weingand /

Am Teiler von B 14 und B 29 hat am Dienstagmorgen ein Mercedes Feuer gefangen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.















Am Dienstagmorgen hat beim Teiler von B 14 und B 29, auf der Höhe von Waiblingen, ein Auto gebrannt, was zu starken Verkehrsbehinderungen führte. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes begann gegen 7 Uhr ein Mercedes während der Fahrt zu rauchen, der Wagen geriet schließlich in Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem Fahrzeug entstand allerdings dennoch ein Totalschaden, dessen Höhe die Polizei auf 6000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand. Insbesondere in der Fahrtrichtung Schorndorf kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. „Der Einsatz dauert noch an“, so ein Polizeisprecher gegen 9.30 Uhr.