Waiblingen: Erhöhte Zebrastreifen sollen Raser ausbremsen

An zwei Fußgängerüberwegen in der Fronackerstraße in Waiblingen müssen Auto- und Radfahrer jetzt einen kleinen „Hubbel“ überwinden.
Mal geht es aufwärts, und dann gleich danach wieder abwärts – was generell im Leben gilt, gilt mittlerweile speziell in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) erst recht. Dort wurden dieser Tage die beiden, nur etwa 100 Meter auseinander liegenden Zebrastreifen im mittleren Bereich der Fronackerstraße, um jeweils einige Zentimeter erhöht. Diese Anhebung soll als Tempobremse dienen und so Poser und Raser zur Räson bringen.