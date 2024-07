1 Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in einen Wertstoffhof in Waiblingen eingestiegen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof in Waiblingen hat die Polizei einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen können. Seine Komplizen indes flüchteten unerkannt.











Diebe haben es in der Nacht auf Freitag in Waiblingen offenkundig auf Recycling-Material abgesehen gehabt. Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei durch einen Sicherheitsdienst informiert, dass in einen Wertstoffhof an der Düsseldorfer Straße eingebrochen worden sei.