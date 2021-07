Betrunkener springt in die Murr

1 Die Polizei meldet einen rabiaten Betrunkenen in Waiblingen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Rettungskräfte haben in Waiblingen einen Betrunkenen aus der Murr gezogen. Der Mann war darüber gar nicht erfreut und wollte wieder in den Fluss springen.

Waiblingen - Ein Betrunkener hat am Freitagnachmittag in Waiblingen Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten.

Demnach war der Mann gegen 16.30 Uhr an der Bleichwiese auf Höhe des dortigen Imbissstands in die Murr. Gegenüber den Einsatzkräften der Feuerwehr, die zur Rettung des 53-Jährigen verständigt worden waren, verhielt er sich laut der Polizei äußerst aggressiv und wollte zurück in die Murr springen, nachdem er aus dem Wasser gezogen worden war.

Nachdem die Rettungskräfte ihn untersucht hatten und keine körperlichen Schäden zu erkennen waren, wurde er nach richterlicher Anordnung zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Backnang gebracht.