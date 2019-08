1 Das Mädchen wurde bei dem Unfall offenbar leicht verletzt. Foto: dpa

Beim Abbiegen kollidiert eine Achtjährige mit einem fahrenden Pkw. Sie wird dabei leicht verletzt.

Waiblingen - Ein acht Jahre altes Mädchen hat bei einem Unfall am Dienstagnachmittag im Orchideenweg in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) leichte Verletzungen erlitten. Das Kind war um 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Rinnenäckerstraße unterwegs und ist von dort unachtsam in den Orchideenweg abgebogen.

Hierbei stieß das Mädchen laut Polizei mit dem Seat einer 43-Jährigen zusammen, die demnach nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zur Kollision. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden am Fahrrad und Pkw wurde von der Polizei auf etwa 350 Euro beziffert.