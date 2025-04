Waiblingen: 70-Jähriger zwingt Zugführerin zur Notbremsung

1 Die Polizei hat den 70-Jährigen im Waiblinger Bahnhof in Empfang genommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Weil sie bei der Einfahrt in den Bahnhof Neustadt-Hohenacker in Waiblingen einen Mann auf den Gleisen bemerkt hat, musste eine Zugführerin ihre S-Bahn voll abbremsen. Warum sich der Mann in Gefahr begeben hat, lesen Sie hier.











Weil er über die Gleise gelaufen war, hat ein 70 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen eine Zugführerin der S-Bahnlinie 3 im Bahnhof Neustadt-Hohenacker in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zu einer Notbremsung gezwungen. Laut der Polizei wird gegen den Mann nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.