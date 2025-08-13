Waiblingen: 18-Jähriger flieht mit E-Scooter vor Polizei und verletzt Beamten

Die Polizei wollte ihn stoppen, doch der 18-Jährige dachte nicht ans Anhalten. Als die Beamten ihn einholten, eskalierte die Situation.
Erst Gas gegeben, dann ausgerastet. Ein 18-Jähriger wollte sich am Dienstagabend in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis)offenbar nicht von der Polizei stoppen lassen – und verletzte dabei einen Beamten. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war der junge Mann gegen 18.30 Uhr im Schlesierweg mit seinem E-Scooter deutlich zu flott unterwegs, als eine Streife ihn kontrollieren wollte.