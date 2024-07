Wahrzeichen in Flammen: Turm der Kathedrale von Rouen steht in Brand

Turm der Kathedrale von Rouen steht in Brand

Wahrzeichen in Flammen

1 Der Turm der Kathedrale von Rouen steht in Flammen. Foto: Patrick Streiff/AFP/dpa

Die Kathedrale von Rouen ist das Wahrzeichen der Hauptstadt der Normandie. Jetzt ist die Spitze des Turms der imposanten Kirche aus ungeklärtem Grund in Brand geraten.











Rouen - Der große Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen steht in Flammen. Der Brand sei in der Turmspitze ausgebrochen und die Einsatzkräfte seien vor Ort, teilte die Präfektur mit. Die Kathedrale der Hauptstadt der Normandie wurde evakuiert und die Umgebung abgesperrt. An dem Vierungsturm liefen aktuell Bauarbeiten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.