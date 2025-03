Wahrheit oder Urban Myth?: Betreuungsnot – Ist der Ikea die Lösung?

1 Im Småland halten Bauklötze, Filmvorführungen und – besonders wichtig – geschulte Mitarbeiter die Kinder bei Laune. Foto: IMAGO/Karo

Das Highlight für jedes Kind ist beim Ikea-Besuch der riesige Spielebereich, das Småland. Während Eltern sonst Probleme haben, Betreuung für ihren Nachwuchs zu finden, gibt es die hier beim Möbelhausbesuch inklusive. Ist das die Antwort auf den Kita-Mangel?











Schon seit längerer Zeit kriselt es in den Kitas im Kessel: Personalmangel, Notfallbetreuung oder verkürzte Öffnungszeiten sind für Stuttgarterinnen und Stuttgarter keine seltenen Nachrichten. Was also tun mit dem unbeaufsichtigten Nachwuchs, wenn die Eltern in die Arbeit müssen – oder einfach mal ein paar Stunden für sich brauchen? In den urbanen Eltern-Communitys zirkuliert dazu mittlerweile hinter vorgehaltener Hand eine Lösung.