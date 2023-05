1 Der Jubel bei den Fans vom 1. FC Heidenheim kennt keine Grenzen. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Eduard Martin

Erstmals in seiner Geschichte ist der 1. FC Heidenheim in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen – und das auf dramatische Art und Weise.









Der 1. FC Heidenheim steigt zum ersten Mal in die Fußball-Bundesliga auf. Der Club von der Ostalb gewann sein letztes Zweitliga-Saisonspiel beim Absteiger SSV Jahn Regensburg am Sonntag auf dramatische Art mit 3:2 (0:0) und holte damit sogar die Meisterschaft, da der SV Darmstadt 98 bei der SpVgg Greuther Fürth 0:4 verlor. Für die Heidenheimer trafen Regensburgs Benedikt Saller per Eigentor (58. Minute), sowie Jan-Niklas Beste per Elfmeter (90.+3) und Zweitliga-Torschützenkönig Tim Kleindienst (90.+9) in der Nachspielzeit. Für den Jahn war vor 14 189 Zuschauern Prince Osei Owusu (51./57.) erfolgreich.