Wahlunterlagen kamen zu spät: Aus den USA nach Böblingen gereist, um wählen zu können

1 Sandra Cipriani beim Abflug in Denver am Samstag und bei der Ankunft am Böblinger Rathaus am Sonntag. Immer dabei: der rosa Briefwahlumschlag. Foto: /privat

Die Deutsche Sandra Cipriani lebt seit 25 Jahren in Colorado. Ihre Wahlzettel kamen erst Freitag vor der Wahl an. Also stieg sie ins Flugzeug und gab ihren Umschlag selbst ab. Die verrückte Geschichte einer Frau, der Demokratie wichtig ist.











Sandra Cipriani hat gewählt. Sie warf am Sonntag, dem Tag der Bundestagswahl, ihre Briefwahlunterlagen nachmittags im Böblinger Rathaus ein. Was Millionen andere Menschen auch getan haben, ist in ihrem Fall eine verrückte Geschichte. Denn die 53-Jährige lebt in Colorado Springs in den USA und hat ihre Wahlunterlagen erst am Freitag vor der Wahl um 15 Uhr im Briefkasten gehabt. „Ich habe sie schon im Januar beantragt, aber das Bürgeramt in Böblingen hat die Wahlzettel erst am 10. Februar bekommen und fünf Tage später rausgeschickt“, sagt Cipriani. „Da wusste ich, das wird knapp.“