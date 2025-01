Wahltermin steht fest: Leonberg wählt am 28. September neuen OB

Feldbergstraße in Sindelfingen Jugendliche treten und schlagen auf Handwerker ein

Jugendliche geraten am Donnerstag in Sindelfingen in einen Streit mit einem Handwerker – dann schlagen und treten sie auf ihn ein. Auch sein Kollege, der helfen will, wird attackiert. Die Täter flüchten, die Polizei sucht nach Zeugen.