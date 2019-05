11 An diesem Sonntag finden gleich vier Wahlen auf einmal statt. Zehn Gründe, warum es sich lohnt, zur Wahl zu gehen, haben die Redakteure des Ludwigsburg-Büros gesammelt. Foto: dpa

Wir können Ihnen die Wahlentscheidung nicht abnehmen. Aber wir können Ihnen sagen, warum es so wichtig ist, dass Sie am Sonntag im Kreis Ludwigsburg an die Wahlurne gehen.

Ludwigsburg - Falls Sie noch nicht wissen, wen Sie am Sonntag wählen wollen: dieser Text wird Ihnen dabei nicht helfen. Das ist allein Ihre Entscheidung. Wobei Ihnen unsere Ludwigsburg-Redaktion jedoch helfen kann, ist Ihnen Gründe zu nennen, warum es so wichtig ist, wählen zu gehen. Das fängt ganz allgemein damit an, dass Wählen elementarer Bestandteil einer Demokratie ist. Doch das ist längst nicht alles. Haben Sie sich beispielsweise mal vor Augen geführt, dass Ihre Stimme bei einer Kommunalwahl mehr Gewicht hat als bei einer Bundestagswahl? So gesehen lohnt es sich sogar noch mehr, am Sonntag wählen zu gehen! Außerdem kann man mit seiner Stimme konkrete Dinge vor Ort bewegen, Großmäulern Einhalt gebieten oder dafür sorgen, dass die junge Generation mehr mitbestimmen kann. Diese und weitere Gründe unserer Redakteure finden Sie in unserer Bildergalerie.