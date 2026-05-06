Die chaotische Kommunalwahl 2024 in Waiblingen hat ein Nachspiel: Am 13. Mai beleuchtet das Verwaltungsgericht Stuttgart, ob die Wahl im Nachhinein für ungültig erklärt wird.
Es kommt nicht oft vor, dass Waiblingen in ganz Deutschland Schlagzeilen macht. Im Sommer 2024 war aber genau das der Fall. Seitens der Stadtverwaltung hätte man sicher gerne auf die bundesweite Aufmerksamkeit verzichtet. Denn der Anlass für das große Interesse war eine massive Panne bei der Kommunalwahl: Nur rund tausend Wahlberechtigte hatten rechtzeitig am Tag vor der Wahl ihre Stimmzettel bekommen. Bei etwa 20.400 Wahlberechtigten landeten die Unterlagen auf den letzten Drücker im Briefkasten – nämlich am späten Samstagabend oder sogar erst am Morgen des Wahlsonntags. Ganz ohne Stimmzettel blieben circa 9400 Bürgerinnen und Bürger.