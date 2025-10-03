Wahlprogramm der Linken: Neue Köpfe – alte Ideen

Mieten, Armut und überhaupt Gerechtigkeit – im Entwurf zum Wahlprogramm setzt die Linke auf ihre traditionellen Themen. Dabei erneuert sich die die Partei gerade personell.
Die Linke stellt sich für die Landtagswahl am 8. März 2026 mit ihren traditionellen Themen auf. Zumindest hat das der Landesvorstand so vor. Wohnen und der Kampf gegen Armut stehen in dem Entwurf für das Wahlprogramm ganz vorne, den der Landesvorstand diese Woche veröffentlicht hat. Auch die Gesundheitsversorgung und Bildungsthemen spielen vorne mit. Am 18. und 19. Oktober sollen die Delegierten auf einem Landesparteitag in Leinfelden-Echterdingen darüber abstimmen.