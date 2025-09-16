Wahlprogramm der Jungen Union: Junge Union fordert Führerschein-Bafög

1 Unterstützung beim Führerschein – diese Forderung will JU-Chef Florian Hummel im Wahlprogamm unterbringen. Foto: Junge Union

Die Junge Union positioniert sich vor der Landtagswahl. Sorge bereiten den jungen Konservativen vor allem die finanziellen Aussichten ihrer Klientel.











Link kopiert



Die Junge Union im Südwesten will sich vor der Landtagswahl 2026 für ein Führerschein-Bafög einsetzen, das die hohen Kosten für die Fahrschule abpuffert. „Wir wollen den Führerschein wieder für alle erschwinglich machen – indem wir einerseits die Kosten reduzieren und andererseits jungen Menschen beim Erwerb finanziell unter die Arme greifen“, sagte der Landesvorsitzende Florian Hummel unserer Zeitung. Teil der Idee: Jungen Menschen, die einen besonders erfolgreichen Abschluss haben, solle das Darlehen sogar teilweise erlassen werden, so die Forderung.