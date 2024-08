Wahlplakate in Stuttgart: Parteien schlampern bei Plakaten

1 Ein Beispiel von vielen: hängen gebliebene Kommunalwahlwerbung an der Widmaierstraße in Möhringen Foto: Sellner

Der Kommunal- und Europawahlkampf hat in Stuttgart Spuren hinterlassen – in Form von Wahlplakaten, die teils immer noch in der Stadt hängen. Die säumigen Parteien werden jetzt von der Stadt angeschrieben.











Ja, ist denn noch Wahlkampf? Bald zwei Monate nach der Kommunal- und Europawahl vom 9. Juni werben Parteien in Stuttgart weiterhin für „Mieten runter“ (Linke) oder für „Freiheit und Sicherheit“ in Europa und „Migration hat Grenzen“ (CDU). So zeitlos die Forderungen aus Sicht der Parteien sein mögen, so überfällig ist es, diese Botschaften aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Die von der Stadt gesetzte Frist zum Abhängen der Plakate ist bereits am 16. Juni abgelaufen. Manche – CDU, Linke, Stadtisten und Stuttgarter Liste – haben dies jedoch offenkundig ignoriert oder nicht gründlich genug beachtet. Die Stadtverwaltung spricht von vereinzelten Plakaten, die im Stadtgebiet zurückgeblieben seien. Einige hängen jedoch an prominenten Orten wie zum Beispiel in der Stadtmitte an der Konrad-Adenauer-Straße oder in Möhringen an der Landhauskreuzung.