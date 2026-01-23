Wahlplakat am Feldrand in Stuttgart: Antrag nötig – Stadt pfeift FDP-Mann Friedrich Haag zurück

Friedrich Haag war überzeugt: Er dürfe Wahlwerbung am Rande eines Ackers aufstellen; auch vor dem offiziellen Plakatierstart. Die Stadt Stuttgart hat ihn nun ermahnt. Das ist der Grund.
Auch bei der Stadtverwaltung in Stuttgart war man sich zunächst nicht ganz sicher: Dürfen Politiker Wahlwerbung am Rande eines privaten Ackers aufbauen? Konkret: Darf der Stuttgarter FDP-Mann Friedrich Haag am Feldrand neben der Filderhauptstraße zwischen Möhringen und Plieningen auf einem landwirtschaftlichen Anhänger Wahlwerbung für sich machen?