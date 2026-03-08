Wahlparty der SPD in Stuttgart: Stuttgarter SPD-Frauen trösten sich mit Rosen und Wein – „Das ist so bitter“

Viele Umarmungen, Rosen und Wein: Die Stuttgarter Sozialdemokraten trösten einander im Bistro Einstein. Das schlechte Ergebnis führen sie auf den zugespitzten Wahlkampf zurück.
Es hätte Willy Brandt antreten können und sie hätten dennoch kein besseres Ergebnis eingefahren: So tröstet die Stuttgarter SPD-Frau Katrin Steinhülb-Joos am Sonntagabend ihre Mitstreiterinnen. Gegen 19.15 Uhr sind die vier Frauen, die in der Landeshauptstadt für die Sozialdemokraten angetreten sind, im Bistro Einstein am Wilhelmsplatz komplett. Sie umarmen einander, überreichen sich Blumen, andere klopfen ihnen auf die Schulter. Man hält zusammen trotz des miesen Ergebnisses; das ist hier das Credo. „Wir sind eine Kämpferpartei“, sagt Hanna Binder.