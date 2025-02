Wahlparty bei den Stuttgarter Linken: Die Linken können ihr Glück kaum fassen

1 Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano (mit Blumen) zieht in den Bundestag ein. Foto: Armin Friedl

Blumen, Wunderkerzen, Küsschen, Umarmungen – die Linken feierten ihr gutes Abschneiden im Sunny High Club in Bad Cannstatt. Luigi Pantisano scheint das Ergebnis nicht so recht glauben zu können, Wahlhelfer und Parteifreunde jubeln.











Das ist nicht nur riesengroßer Jubel, als die erste Hochrechnung den Linken neun Prozent prognostiziert, das sind Urschreie der Erleichterung. In den dann folgenden 15 Minuten besteht keine Chance, den Erläuterungen in der Wahlsendung auch nur ansatzweise zu folgen. Linken-Kandidat Luigi Pantisano ist ja Aufhebens um seine Person gewöhnt, aber hier ist auch er überwältigt: Vom Ergebnis der ersten Hochrechnung, aber auch von der Ausgelassenheit der vielen Menschen im proppenvollen Sunny High Club in Bad Cannstatt am Bahnhof.