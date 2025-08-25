Wahlniederlage der Grünen: Robert Habeck legt Bundestagsmandat nieder
Robert Habeck gibt sein Mandat für den Bundestag zurück. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Nach der Wahlschlappe der Grünen zieht Robert Habeck die Konsequenzen. Der ehemalige Wirtschaftsminister legt sein Bundestagsmandat nieder.

Robert Habeck zieht Konsequenzen aus der Wahlniederlage der Grünen. Der Politiker will sein Bundestagsmandat niederlegen. „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde“, sagte der ehemalige Vizekanzler im Gespräch mit der „Taz“. Das kommende Jahr wolle er im Ausland verbringen.

 

Habeck war Wirtschaftsminister in der Ampel-Regierung und war für die Grünen als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf gezogen. Seine Partei holte jedoch lediglich 11,6 Prozent der Stimmen. Habeck selbst war über die Landesliste von Schleswig-Holstein erneut in den Bundestag eingezogen.

 