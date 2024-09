Landtagswahlergebnis in Sachsen wird korrigiert

1 Landtagswahlergebnis in Sachsen wird korrigiert Foto: /Future Image//Michael Kremer

Die Landeswahlleitung in Sachsen hat das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag korrigiert.











Link kopiert



Die Landeswahlleitung in Sachsen hat das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag korrigiert. CDU und AfD erhalten je einen Sitz weniger als zunächst angegeben, während SPD und Grünen jeweils ein Sitz mehr zusteht, wie Landeswahlleiter Martin Richter am Montag in Kamenz mitteilte.