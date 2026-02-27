Roman Bondarew ist der jüngste Direktkandidat in Baden-Württemberg. Der Schüler aus dem Rems-Murr-Kreis tritt für Die Linke an – mit klaren Forderungen zu Wohnen, Bildung und Verkehr.
Eigentlich hätte Roman Bondarew um 11.30 Uhr Unterricht. Stattdessen sitzt der 18-Jährige an einem Tisch im Karo Familienzentrum in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und spricht über Politik. Vor ihm steht eine Flasche Wasser. Die Schulleitung hat ihn freigestellt – nicht jeden Tag bewirbt sich ein Schüler um ein Mandat im Landtag.