1 Will für die Linke in den Bundestag: Andreas Frisch aus Ludwigsburg. Foto: Jürgen Bach

Andreas Frisch kandidiert im Wahlkreis Ludwigsburg für die Linken. Der Klimawandel sei das wichtigste Thema im Wahlkampf, sagt der 40-Jährige.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wenn man Andreas Frisch über Umwelt- und Verkehrspolitik reden hört, wenn er über die notwendigen Konsequenzen spricht, die wegen des Klimawandels gezogen werden müssen, dann könnte man meinen, dass der 40-Jährige Mitglied der Grünen ist und für sie in den Bundestag ziehen will. Dem ist nicht so.