1 Cem Özdemir hört sich die Forderungen der Aktivisten an. Foto: dpa/Marius Bulling

Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir im Stuttgarter Club Schocken kommt es zu Protesten durch Tierschützern. Was diese fordern.











Link kopiert



Tierschutzaktivisten haben in Stuttgart bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) protestiert. Sie standen teils auf dem Podest, auf dem der Minister an einem Tisch saß - und hielten Banner in die Luft.