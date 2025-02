Wahlkampfauftritte von Scholz und Kretschmann: Esslinger Forderungen an den Kanzler

1 Olaf Scholz wird an diesem Donnerstag in Esslingen erwartet. Foto: dpa/Hannes P Albert

Bevor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an diesem Donnerstag, 6. Februar in Esslingen eintreffen, haben Unbekannte ihre Forderungen als Graffitis an die Politiker formuliert.











Die Besuche von Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Esslingen an diesem Donnerstag, 6. Februar werfen ihre Schatten voraus. So haben unbekannte Aktivisten in der Nacht vor den Auftritten der Polit-Prominenz in Esslingen mit Kreide geschriebene Graffitis hinterlassen.