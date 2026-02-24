Wahlkampfauftritt in Reutlingen: Halle vor Höcke-Auftritt beschmiert und Fenster beschädigt

Rote Farbe, beschädigte Fenster und ein Schriftzug: Die Polizei ermittelt nach einem Angriff im Wahlkampf-Endspurt auf eine AfD-Veranstaltungsstätte in Reutlingen. Was bekannt ist.

Wenige Tage vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem umstrittenen Thüringer Landesparteichef Björn Höcke sind zwei Hallen in Reutlingen erheblich beschädigt worden. „Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat mit einer anstehenden Parteiveranstaltung am Wochenende in Verbindung steht“, teilte die Polizei mit.

Vermutlich mit Hilfe einer Schleuder oder ähnlichem seien eine Eingangstür sowie zwei große Fensterscheiben beschädigt worden. „Außerdem wurde an der Außenfassade ein Schriftzug angebracht und das Gebäude mit roten Farbbeuteln beworfen.“ Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Der AfD-Direktkandidat Maximilian Gerner veröffentlichte auf Instagram Fotos und schrieb dazu: „Wer uns einschüchtern will, erreicht das Gegenteil.“ Die Veranstaltung mit Höcke soll am Samstag stattfinden.

Zuletzt hatte es in Nordrhein-Westfalen große Proteste gegen einen Auftritt Höckes in Düsseldorf gegeben. Tausende Menschen demonstrierten am Montag unter anderem mit einem Motivwagen des aus dem Karneval bekannten Künstlers Jacques Tilly und Chören.