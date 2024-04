1 AfD-Landesvorsitzender Emil Sänze, AfD-Bundessprecherin Alice Weidel und AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla zusammen in der Donauhalle in Donaueschingen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Die Wahlkampfphase startet bei der AfD ohne Maximilian Krah, den Spitzenkandidaten der Partei zur Europa-Wahl. Wie die Partei in Donaueschingen mit den möglichen China- und Russland-Verstrickungen umgeht.











„Echte Männer spionieren für China“ heißt es auf einem der Plakate vor den Donauhallen. Gegen die Veranstaltung der AfD am Samstagnachmittag – dem Wahlkampfauftakt zur Europawahl – haben sich einige Demonstranten in Donaueschingen im Schwarzwald eingefunden. Die AfD startet wegen der China-Vorwürfe gegen ihren Spitzenkandidaten Maximilian Krah ohne ihn in den Europa-Wahlkampf. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt, dutzende Kastenwagen stehen an allen Ecken rund um die Hallen, am Himmel steht ein Hubschrauber. Ein Aufeinanderprallen der beiden Seiten soll verhindert werden.