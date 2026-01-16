Wahlkampfauftakt der Grünen: Cem Özdemir teilt in Ludwigsburg aus – und agiert teils unsouverän

Beim Wahlkampfauftakt der Grünen erinnert sich Cem Özdemir an seine Vergangenheit in Ludwigsburg. Er kritisiert die CSU und fordert eine Altersgrenze für TikTok und Instagram.
So jung wie auf dem Plakat auf der Tribüne sieht Cem Özdemir nicht mehr aus. Kein Wunder, schließlich ist das Bild schon vor über 30 Jahren entstanden. Doch tatsächlich hat das Plakat aus dem Bundestagswahlkampf 1994 mehr als dekorativen Charakter – es soll zeigen, dass der grüne Ministerpräsidenten-Kandidat einen größeren Bezug zu Ludwigsburg hat als viele denken.