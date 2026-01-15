Wahlkampf vor Landtagswahl: „The Normal One“ – CDU inszeniert Hagel als Mann aus der Mitte

Selfies, Bauhelm und türkises Band: Wie die CDU ihren Spitzenkandidaten Manuel Hagel als Kumpel von nebenan inszeniert.
Manuel Hagel hemdsärmelig bei einer Rede, Hagel beim Selfie mit einer echten „Schwarzwaldmarie“, auf dem Bau und im Gespräch mit Polizisten – die CDU will ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl mitten in der Gesellschaft positionieren. „Ein Kandidat aus der Mitte des Landes. The Normal One“, sagte der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Tobias Vogt bei der Vorstellung der Kampagne in Stuttgart.