2 VdK-Präsidentin Verena Bentele und Kanzler Olaf Scholz im Schulterschluss Foto: Hannes P. Albert/dpa

Der SPD bleiben nur noch drei Wochen Zeit für die erhoffte Aufholjagd in der Wählergunst - dann ist Bundestagswahl. Wie agiert ihr Kanzlerkandidat?











Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verspricht ein uneingeschränktes Festhalten an der sozialen Sicherung in Deutschland. "Mit mir wird es keine Sozialkürzungen geben", sagte der SPD-Kanzlerkandidat bei einer Festveranstaltung zum 75. Bestehens des Sozialverbands VdK in Berlin.